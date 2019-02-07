Taziye evinde yemek yemek caiz değil"

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan Süphan Cami imamı Abdullatif Nakşioğlu, taziyelerde verilen yemeğin caiz olmadığını belirterek, bu geleneğin bir an önce sonlandırılması gerektiğini söyledi.

Süphan Cami imamı Nakşioğlu, taziyelerin İslami esaslara göre yapılmadığını savundu. Taziyelerin Hz. Muhammed'in (sav) sünneti ölçüsünde yapılması gerektiğini kaydeden Nakşioğlu, Hz. Muhammed'in (sav) "Taziye sahibine yardım götürün" dediğini kaydetti. Nakişoğlu, "Madem İslam dini merhamet ve şefkat dini başsağlığına gidenler beraberinde sünnet olarak taziye sahibine bir şey versinler. O yapılan yardımlar sünnettir. Eskiden bölgemizde bir taziyeye gidildiği zaman beraberinde yardım götürülürdü. Şimdi ise yardım götürülmüyor. Yani sünnet terk edildiği gibi taziye israf yerine dönüştü. Aksine biz götürmediğimiz halde onların yemeklerini yiyoruz. O yemeği yemek caiz değildir. Taziye sahibini görmek kafidir. Mezarlıkta dahi görüp baş sağlığı dilemek yeterli. Yalnız taziye evine gidip saatlerce çay içip, yemek yemek sünnet değildir. Onun dinimizde yeri yoktur. Gidip dua edip ayrılmak gerekir. 3 gün üst üste taziye evine gitmenin bir anlamı yoktur. Zengin bir insan veriyorsa komşusu fakir ise o da mahcup olur ve taziye masraflarını karşılamak için gidip borç bulur. Bunu bizzat yakın çevremde gördüm. Maddi durumu iyi olmayan bir kişi oğlunu kaybetti. Taziyesi kuruldu ve 5 gün sonra 22 bin lira masrafının gittiğini gördü. Adamcağız çocuğunun ölümüne mi üzülsün bu parayı ödemek için mi uğraşsın. Üstelik bu adamın satılacak bir şeyi olmadığı için gidip kredi çekecek. Bunun yeri İslam'da yeri yok. Zengin bunu bitirirse fakire de yük olmaktan kalkar" dedi.