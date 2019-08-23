Tebrikleri kabul eden yeni rektör, hediye yerine öğrenciye burs istedi

Dr. İbrahim Özcoşar, tebrikleri kabul etmeye başladı. Rektör Özcoşar, ziyaretçilerin çiçek, çelenk ve benzeri nezaket hediyeleri yerine üniversite öğrencilerine burs verilmek üzere Kızılay'a bağış yapmalarını istedi.

Mardin Artuklu Üniversitesi'ne atanan Rektör Özcoşar, tebrikleri kabul etmeye başladı. Çeşitli STK temsilcileri tarafından ziyaret edilen Rektör Özcoşar, ziyaretçilerin çiçek, çelenk ve benzeri nezaket hediyeleri üniversite öğrencilerine burs olarak verilmek üzere Kızılay'a bağış yapmalarını istedi. Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar tarafından yapılan açıklamada, "Tebrik ziyaretçilerinin dikkatine, rektörlüğümüze, tebrik ziyaretleri sebebiyle gelecek olan misafirlerimizin beraberlerinde çiçek, çelenk ve benzeri nezaket hediyeleri ile teşrif etmemeleri, bunun yerine üniversitemiz öğrencilerine burs vermek amacıyla aşağıda belirtilen Türk Kızılay'ı hesap numarasına bağış yapmalarını rica ederiz" denildi.