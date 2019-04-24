Tefeci ve uyuşturucu tacirlerine tepki için toplandılar

Mardin'in Midyat ilçesinde uyuşturucu tacirleri ile tefecilere tepki göstermek için bir araya gelen kalabalık grup, yaptıkları basın açıklamasıyla kentin bu olaylardan arındırılmasını talep etti.

Köşk Meydanında bir araya gelen grup, Midyat'ta artan uyuşturucu ve tefecilik olaylarına tepki gösterdi. Grup adına açıklamada bulunan Alper İskan Demir, “Son yıllarda Midyat'ta artış gösteren ölümlere neden olan, ocak söndüren, yetim bıraktıran tefecilik ve uyuşturucu tacirleri toplum içinde meşrulaştırılmış ve bu tefecilik yapan kan emici kişiler toplumda saygınlık kazanmıştır. Bu ayıbın Midyatımızdan derhal terk edilerek tefeciler ve uyuşturucu tacirlerine karşı Midyat halkının dik duruş sergilemesi gerekmektedir. Tüm sivil toplum örgütlerini bu konuda ortak bir tavır almaya davet ediyoruz” dedi.

Yapılan açıklamanın ardından belediye sarayı yanında bulunan alana kadar yürüyüş yapan grup, sık sık ‘Midyat'ta tefeci istemiyoruz', ‘Midyat uyuma geleceğine sahip çık' şeklinde sloganlar attıktan sonra sesiz bir şekilde dağıldı.

Öte yandan geçtiğimiz hafta Midyat Adliyesinde görevli M.A.‘nın tefeciler yüzünden intihar etmesi kentte büyük tepkiye neden olmuştu. İntihar olayın ardından savcılık tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.