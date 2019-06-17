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Telefon hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

Mardin’in Midyat ilçesinde, bir otelin yüzme havuzuna giren vatandaşın elbiselerini karıştıran hırsız, kalabalığa aldırış etmeden aldığı telefonla hızla olay yerinden uzaklaşırken, yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Mardin'in Midyat ilçesinde, bir otelin yüzme havuzuna giren vatandaşın elbiselerini karıştıran hırsız, kalabalığa aldırış etmeden aldığı telefonla hızla olay yerinden uzaklaşırken, yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından zanlı kısa sürede tespit edilerek yakalandı.


Midyat'ta bir otelin yüzme havuzuna girdiği esnada, pantolonunun cebindeki telefonu çalınan H.A., isimli şahıs olayı fark ettikten sonra jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırmada güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık zanlısı R.A. tespit edilerek kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan zanlı ifadesi alınmak üzere Midyat İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Hırsızlık zanlısı dolaptan çıkardığı pantolonu dikkat çekmemesi için masanın üzerine koydu. Etrafındaki kalabalığa aldırmadan pantolonun cebinden telefonu alan zanlı olay yerinden hızla uzaklaşıyor. Hırsızın kalabalığa aldırmadan cep telefonunu çalması pes dedirtti.

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