Telkari sanatı Kızıltepeli kadınların ellerinde şekilleniyor

Süryanilerin 3 bin yıllık el sanatı telkari, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kadınların ellerinde şekilleniyor. Tel tel işledikleri telkariyi yaşatmak için gecesini gündüzüne katan kadınların en büyük hayali, kendi atölyelerini açmak.

Yaklaşık 3 bin yıllık geçmişi bulunan telkari sanatı, Kızıltepe Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) açılan telkari kursunda kadın kursiyerlerin ellerinde yeniden yaşatılıyor. Telkari sanatına merak saran Kızıltepeli 18 kadın kursiyer, aile bütçelerine de katkı sağlayacak. Kadınlar sertifikalarını aldıktan sonra kendi evlerinde atölyelerini açmayı hedefliyor.

“Kadınların konsantrasyonu daha yüksek”

Telkari hocası Sedat Acay, kadınların telkari sanatında daha detaycı olduğunu söyledi. Acay, “Kızıltepe Kaymakamlığı ADEM telkari kursuna 2 hafta önce başladık. Şu an 18 tane sürekli devam eden kadın kursiyerimiz var. Burada üretime dayalı ürünler yapıyoruz. Zaten telkari yöremizin en zengin sanatıdır. Kadınlar son zamanlarda daha çok ilgi duymaya başladı. Kadının kendine olan özgüveni arttıkça yani kaybolmaya yüz tutmuş sanatlara özellikle yönelmeleri bizleri sevindirdi. Geçen hafta perşembe gelen bir kursiyerimiz pazartesi itibariyle bir toka bitirdi. Hayatında telkari görmemiş bir kadın bunu bitirebiliyorsa bu bizim için hem sevindirici hem de büyük bir başarıdır. Kadınların erkeklere oranla el titremesi daha az, konsantrasyonu daha yüksek” dedi.

İş yeri açmayı düşünüyorlar

Kadın kursiyerler kısa sürede telkari sanatını öğrenmenin gururunu yaşarken en büyük hedefleri kendi evlerinde atölye açmak. Bu kursiyerlerden bir tanesi de Cemile Hatice Kalkan. Telkari sanatı ile uğraşırken kendini daha iyi hissettiğini anlatan Kalkan, “İyi işler başardığımı düşünüyorum. Eve gidince herkes benimle gurur duyuyor. Annem ve babam bu işleri yaptığıma çok seviniyor. Baktım iyi gidiyor sertifika alıp iş yeri açmayı düşünüyorum” diye konuştu.

Kısa sürede güzel ürünler ortaya çıkaran Helin Yücedağ ise telkari sanatına devam edeceğini ve kendi evinde bir atölye açacağını kaydetti.