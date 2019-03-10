TEMA Vakfı Midyat'ta 300 fidanı toprakla buluşturdu

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Mardin'in Midyat ilçe temsilciliği, 300 çam fidanını toprakla buluşturdu.

Cevat Paşa kışlasında düzenlenen etkenliğe, Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Akın, TEMA Vakfı Midyat temsilcisi Mehmet Salih Aydın, MİDER Başkanı Ünal Günel, Seyitler Derneği Başkanı Mehmet Selim Yıldız, askerler, aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Alanda yer alan mimari yapı ve ulaşım alanı dışında bulunan alanların yeşille donatılmasına ve mevcuttaki yeşil alanların korunmasına büyük önem verdiklerini belirten TEMA Vakfı temsilcisi Mehmet Salih Aydın, "Yeşil bir Midyat oluşturmak için TEMA temsilciliği olarak her türlü ağaçlandırma faaliyetlerinin içinde olmayı bir görev olarak biliyoruz. Çocuklarımıza havası temiz ağacı bol bir kent olması dileğimizdir. Etkinliğimize icabet eden ve fidanları toprakla buluşturan herkese teşekkür ederiz" dedi.

Konuşmaların ardından fidanlar toprağa dikildi.