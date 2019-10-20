Terör mağdurları yaralarını sarıyor

Mardin'in Nusaybin ilçesinde evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlar, sanatçı Haluk Levent, Mardin Valiliği ve iş adamlarının desteği ile yaralarını sarıyor.

Nusaybin ilçesinde terör örgütü YPG mensupları tarafından Suriye'den atılan havan topları nedeni ile evlerini terk etmek zorunda kalan 20 aile sanatçı Haluk Levent, Mardin Valiliği ve iş adamlarının desteği ile il merkezindeki bir otele yerleştirildi.

Yaşadığı süreci İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Meral Yusufoğlu, havan topu saldırısından çocuklarını kurtarmak için yoğun çaba sarf ettiğini söyledi. Yusufoğlu, "Evdeydik, tam yemek koyacakken çocuklar okuldan geliyordu. Yemeklerim tencerede kaldı. Nasıl indim çocuklarımı nasıl aşağı indirdim bilmiyorum, hala elim ayağım titriyor. Çocuğumu okula götürdüm okuldan kaçtı. Nusaybin'de arkadaşlarını görmek istiyor. Yine patlama olursa çocuklarıma nasıl ulaşacağım? İçimiz dolu, burası bizim için yoktan iyidir ama evimiz değil. Çocuklarım okula gitmiyor. Eğitimden geri kalıyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, kaybolmuşuz. Eşim 9 yıldır yanımızda değil. Herkes kendi arabası ile kaçarken ben komşularımın kapısını çaldım beni Kızıltepe'ye atın diye. Kızımın psikolojisi bozulmuş. Hasta değil ama yemek yiyemiyor. Evimizin yanına 6-7 havan topu düştü. Asansöre bile binmiyorum. Ya asansöre denk gelirse diye binanın zemin katına indik. Haluk Levent'ten Allah razı olsun. O olmasa belki sokaktaydık" dedi.

"O anı unutmuyorum"

Nusaybin esnaflarından Şemsettin Macit de şarapnel parçalarından yaralanarak Mardin'e geldiğini söyledi. Macit, "Yaralıları taşıdık. Ayağımı basamaz hale geldim. Birinci patlama oldu yardıma gidecektik. İkinci üçüncü patlamayı düşünmedik. Üçüncü patlama herkese isabet etti. Bizde şanslı olarak kurtulduk. Psikolojik olarak o anı unutmuyorum. Kendi kendimizi teselli ettik. Bize yardımcı olanlardan Allah razı olsun. Durum düzelene kadar burada kalacağız" diye konuştu.

Haluk Levent'ten terör mağdurlarına tam destek

Sanatçı Haluk Levent tarafından kurulan AHPAB Platformu Mardin temsilcisi Fatma Kılıç ise, evi hasar gören ailelerin kendilerine ulaştığını söyledi. Kılıç, "Biz de başkanımız Haluk Levent ve valimiz ile görüştük. Ardından otel ile irtibata geçtik. Şu an 100 kişiyi ağırlıyoruz" şeklinde konuştu.

Otel sahibi Doğan Dal da, Haluk Levent ile iletişime geçildiğini ve kendilerinin de üzerlerine düşeni yaptığını söyledi. Dal, "Gelen turlarımızı iptal ettik. Onlar da anlayışla karşıladılar. Güvenli bölge oluşana kadar misafirlerimizi ağırlamaktan gurur duruyoruz. Çocuklarımızın şuan eğitim eksiği var ona da bir çözüm bulursa güzel olacak" dedi.