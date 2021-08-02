İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Terör örgütü PKK'nın kirli yüzünü gören 2 kadın terörist daha teslim oldu

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı terörle mücadele şube müdürlüğü ve istihbarat şube müdürlüğünün koordinesinde yürütülen ikna faaliyetleri sonucunda örgüt mensubu 2 kadın güvenlik güçlerine teslim oldu.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı terörle mücadele şube müdürlüğü ve istihbarat şube müdürlüğünün koordinesinde yürütülen ikna faaliyetleri sonucunda örgüt mensubu 2 kadın güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensupları İl Emniyet Müdürlüğünde ailesi ile buluştu.


Haklarında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan aranıyor kaydı bulunan, terör örgütüne 2013'te A.A ve 2020'de katılan D.Ö. isimli 2 kadın örgüt mensubu, Şırnak İl Habur Kara Hudut Kapısı'ndan güvenlik güçlerine teslim oldu. Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen A.A ve D.Ö. burada ailesiyle görüştü. Aileler ile buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı. Şahıslar hakkında yürütülen adli işlemler Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.