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Terör örgütü YPG Kamışlı'da hendek kazıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’de Fırat’ın doğusuna operasyon yapılacağı açıklamasının ardından Mardin’in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Kamışlı’da teröristler hendek kazmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de Fırat'ın doğusuna operasyon yapılacağı açıklamasının ardından Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Kamışlı'da teröristler hendek kazmaya başladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de Fırat'ın doğusuna birkaç gün içerisinde operasyon yapılacağı açıklaması, terör örgütü YPG'de paniğe neden oldu. Nusaybin'in karşısında ve terör örgütü YPG işgalinde bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde teröristler hendekler kazıp, bazı bölgelere toprak yığmaya başladı. Bazı toprak yığınlarının yüksekliğinin 2 metreyi geçtiği görüldü.


Öte yandan, Nusaybin sınırında devriyeler sıklaştırıldı.

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