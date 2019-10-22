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Teröristlerin güvenli bölgeden çekilme işlemi sürüyor

Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı için verdiği sürenin dolmasına az bir süre kala, terör örgütü YPG mensuplarının güvenli bölgeden çekilme işlemleri sürüyor.

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı için verdiği sürenin dolmasına az bir süre kala, terör örgütü YPG mensuplarının güvenli bölgeden çekilme işlemleri sürüyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Pence'in 17 Ekim'de görüşmesi sonrası, 9 Eylül'de başlatılan Barış Pınarı Harekatına 5 gün ara verilmişti. Terör örgütü YPG mensuplarının güvenli bölgeden çıkması için verilen sürenin dolmasına az bir süre kala, Suriye'nin Kamışlı kentinden yeni görüntüler geldi. Mardin'in Nusaybin ilçesi karşındaki Kamışı kentinden PKK/YPG'li teröristlerin araçlarla tahliye işlemlerine devam ettiği görüldü.

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