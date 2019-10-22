Teröristlerin hain planını jandarma bozdu

Mardin'in Derik ilçesi Çataltepe Mahallesi'nde Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin düzenlediği operasyonda Barış Pınarı Harekatını sekteye uğratmak için Şanlıurfa'da 19 kilo 500 gram patlayıcı ile metropol eylemi yapmayı planlayan ve aralarında PKK'nın sözde Viranşehir sorumlusu Hamza kod adlı terörist ile PKK-YPG üyesi Agreş ve Tigreş kod isimli toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kılıç 158 Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı operasyonunda PKK/YPG'nin Şanlıurfa ve Viranşehir'i kana bulayacak hain planı bozuldu. Sözde Botan sahasına bağlı Fırat–Gap Ruha eyaleti olarak nitelendirdikleri bölgenin Viranşehir sorumlusu olan Hamza Kod adlı Mustafa Akbaş ve Mardin'in Kızıltepe ilçesinde örgütün yapılandırdığı PKK'lı terörist Argeş ve Tigreş kod adlı teröristler etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre bölücü terör örgütü PKK/YPG mensubunun bir evde bulunduğu bilgisinin alınması üzerine, 20 Ekim günü tarihinde Mardin İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen Kılıç-158 Şehit Güvelik Korucusu Evren Başçı operasyonunda terör örgütü PKK'nın hain kanlı planını bozuldu. Derik İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek'in şehit olduğu operasyonda ABD ve Rusya menşeili çok sayıda silah ve mühimmat patlayıcı ele geçirildi.

Operasyonda evde ve arazide yapılan aramalarda 7 kilo 500 gram plastik patlayıcı, 10 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 3 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 13 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 190 adet Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 3 adet tabanca, 7 adet tabanca şarjörü, 80 adet tabanca fişeği, 2 adet el bombası, 1 adet marka el telsizi, 1 adet gündüz görüş dürbünü, 2 adet şemsiye, 60 adet boş kovan, 1 adet akım ölçer ele geçirildi.

Bölgede bomba imha köpeği Bakü ve mayın arama köpeği Makü havadan destekli İHA'lar ve JÖH ile birlikte yapılan aramada ise 12 kilogram plastik patlayıcı, 2 adet AT-4 roketatar, 6 adet lav silahı, 1 adet RPG-7 roketatar, 3 adet roketatar mühimmatı, 3 adet roketatar sevk fişeği, 5 adet el bombası tapası, 1 adet pulsar marka termal silah dürbünü, 410 adet 7,62 fişek ele geçirildi.

Operasyonda Mardin Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla mühimmatlar muhafaza altına alınırken, konuyla ilgili 12 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.