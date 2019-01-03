Ticaret Borsası Nusaybin'e Hububat Analiz Laboratuvarı kazandı

TOBB'ye bağlı Nusaybin Ticaret Borsası, ilçenin ihtiyacına cevap verecek Hububat Analiz Laboratuvarı açtı

Ticaret Borsası binasının altında kurulan Laboratuvarın açılışı öncesi İlçe Müftüsü Usame Anlağan dua etti. Daha sonra açılış kurdelesi Ak Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, Baştabip Dr. Mehmet Emin Ay, Tapu Müdürü Aysel Gözüi Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Doğru ve Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Aktaş tarafından kesildi.

Açılıştan sonra konuşan Ticaret Borsası Başkanı Aktaş, ilçede Hububat Analiz Laboratuvarı olmadığı için çiftçilerin analiz için başka il ve ilçelere gitmek zorunda kaldığını hatırlatarak: "Biz de çiftçilerimizin bu mağduriyetlerini gidermek için Borsamız Yönetim Kurulu ile kendi imkânlarımızla Nusaybin'de Hububat Analiz Laboratuvarının kurulmasına karar verdik. Hububat Analiz Laboratuvarının açılmasında emeği geçen ve bugün açılışta bizleri yalnız bırakmayan herkese şahsım ve Yönetim Kurulu Üyelerim adına teşekkür ediyorum” dedi.

Açılıştan sonra laboratuvar cihazında buğday analizi yapıldı. Analiz cihazının görünüm olarak çok küçük olduğunu ama yaptığı hizmetin çok büyük ve çiftçiler için faydalı olduğunu kaydeden Ak Parti Mardin Milletvekili Demirkaya, çiftçilerin ürünlerini satmadan önce mutlaka analiz etmeleri gerektiğini bu analiz sayesinde zarardan kurtulacaklarını söyledi.

Hububat Analiz Laboratuvarının Nusaybin'e hayırlı olması temennisinde bulunan Demirkaya, bu laboratuvarı Nusaybin'e kazandıran Ticaret Borsası Başkanı Aktaş ve yönetimini tebrik etti.

Açılıştan sonra misafirlere çeşitli ikramlar yapıldı.

Nusaybin Ticaret Borsası Hububat Analiz Laboratuvarında buğday, arpa, mısır, çavdar, soya ve yulaf gibi ürünlerin rutubet, protein, gluten ve hektolitre olmak üzere besin değerlerinin analizi yapılacağı açıklandı.