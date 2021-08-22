İhlas Haber Ajansı

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TikTok videosu çekerken ölen genç kız Mardin'de toprağa verildi

İstanbul’da TikTok videosu çekerken çatıdan düşerek ölen Kübra Doğan, memleketi Mardin’de toprağa verildi.

İstanbul'da TikTok videosu çekerken çatıdan düşerek ölen Kübra Doğan, memleketi Mardin'de toprağa verildi.


İstanbul Esenyurt'ta kuzenini ziyarete giden 23 yaşındaki Kübra Doğan, bir sosyal medya platformu için video çektiği esnada çatıda bulunan plastik panelin çökmesiyle yaklaşık 50 metreden aşağı düşerek yaşamını yitirmişti. Cansız bedeni İstanbul'dan memleketi Mardin'e getirilen Doğan, kılınan cenaze namazının ardından Midyat ilçesinde toprağa verildi.

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