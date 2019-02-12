TIMSS sınavı 4. bilgilendirme toplantısı yapıldı

Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Uluslararası Fen ve Matematik Eğilimleri Araştırması Sınavı'na (TIMSS) yönelik 4. bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı başkanlığında, ölçme değerlendirme birimi ve okul müdürlerinin katılımıyla müdürlük salonunda, TIMSS'ye yönelik 4. bilgilendirme istişare toplantısı yapıldı. Toplantıda, 4 ile 8. sınıf öğrencilerinin matematik, fen becerilerinin ölçülmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar ve TIMSS'ye yönelik Mardin'in soru analizleri ve raporu ile ilgili istişarelerde bulunuldu. Toplantı sonrası açıklama yapan Sarı, "Rapor sonucuna bağlı olarak eksiklerin düzeltilmesi, öğrencilerimizin başarı durumlarının takip edilmesi kararı alındı. Eksiklikleri tespit edip sorunlara çözüm bulunulması çalışmalarımızın amacına ulaşması için en büyük dileğimizdir" dedi.