Tır dorsesi devrildi, sıfır iki araç hurdaya döndü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobilleri taşıyan tırın dorsesi devrildi. Kazara iki sıfır araçta hasar meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, Nusaybin ilçesi Odabaşı mevkisinde yeni araçları taşıyan tırın dorsesinin devrilmesi sonucu dorsede yüklü iki otomobilde hasar meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı kontrollerde iki araçta maddi hasar meydana geldiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, araçlar vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.