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Tır, hayvan yüklü kamyonete çaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde uluslararası karayolunda tır küçükbaş hayvan yüklü kamyonete çarptı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde uluslararası karayolunda tır küçükbaş hayvan yüklü kamyonete çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi deyaralandı.


Alınan bilgilere göre, kaza, Mardin - Şırnak karayolu Odabaşı Mahallesi mevkinde meydana geldi. Mahmut Uğan yönetimindeki 63 E 4810 plakalı tır, Odabaşı Mahallesi mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki park alanında park halinde bulunan 35 HNK 06 plakalı küçükbaş hayvan yüklü kamyonete çarptı. Kazada kamyonet yanında bulunan Çetin Alp, Nurullah Badur ve Seyithan Badur ile tır sürücüsü Mahmut Uğan yaralandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.


İtfaiye ekipleri tarafından tırın altından çıkarılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Seyithan Badur (30), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Nusaybin Devlet Hastanesinde yapılan otopsiden sonra Badur'un cenazesi ilçeye bağlı Balaban Mahallesinde ailesi tarafından toprağa verildi.


Yaralıların tedavisi sürerken jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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