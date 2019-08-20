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Tır şoförünün Falcao sevgisi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde tır şoförlüğü yapan Abdullah Bozan, aracının arkasına Galatasaray’ın transfer etmek istediği Monaco’nun ünlü futbolcusu Falcao’nun, Galatasaray forması giydiği dev fotoğrafı yapıştırarak futbolcunun tuttuğu takıma transfer olmasını istedi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tır şoförlüğü yapan Abdullah Bozan, aracının arkasına Galatasaray'ın transfer etmek istediği Monaco'nun ünlü futbolcusu Falcao'nun, Galatasaray forması giydiği dev fotoğrafı yapıştırarak futbolcunun tuttuğu takıma transfer olmasını istedi.


Fanatik Galatasaray taraftarı olan tır şoförü Abdullah Bozan, yaklaşık bir aydır Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Falcao'nun artık Galatasaray'a gelmesi gerektiğini söyledi. Milyonlarca Galatasaray taraftarının bu transferi dört gözle beklediklerini belirten Bozan, "Galatasaray aşkı bizim için bambaşkadır. Fanatik Galatasaraylıyım. Falcao'nun bir an önce gelmesini istiyorum. Bunun için kendi tırımın arkasına Falcao'ya 9 numara giydirdiğim Galatasaray formasının fotoğrafını yapıştırdım. Türkiye'nin dört bir yanına nakliyecilik yapıyorum. Irak'a da nakliye yapıyorum. Oradaki Galatasaray taraftarları tırıma büyük ilgi gösteriyor. Beni görünce Galatasaray tezahüratları yapıyorlar. Galatasaray'ın aşkı dünyaya yayılmış durumdadır. Galatasaray yönetiminin bir önce bu transferi bitirmelerini ve Falcao'nun Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz. Gel artık Falcao, cim bom bom taraftarları seni bekliyor" dedi.

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