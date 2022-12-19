Tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti, önce çocuğa çarptı sonra yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü, önce 14 yaşındaki çocuğa çarptı, sonra yan yattı. 1 ölü, 1 yaralı.

Kaza, sabah saatlerinde Nusaybin-Duruca Mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, plakası öğrenilmeyen tır ve ismi öğrenilmeyen sürücü, 14 yaşındaki Cihan I.'ya çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerin sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiğini, Cihan I.'nın da ağır yaralandığını belirledi. Yaralı, olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası yola devrilen tır sebebiyle trafik akışı durdu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.