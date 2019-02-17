Tırın biçtiği kadın hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, tırın çarptığı kadın feci şekilde can verdi. Kaza sonrası tır sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Olay, öğlen saatlerinde Kızıltepe ilçesi çevre yolunda yaşandı. İddiaya göre, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadın, yolda süratle ilerleyen tırın altında kaldı. Tır sürücüsü olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil servisine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Talihsiz kadının cansız bedeni morga kaldırılırken, polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.