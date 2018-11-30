TKDK destekleri bilgilendirme toplantısı yapıldı

Kızıltepe Ticaret Borsası ile TKDK Mardin İl Koordinatörlüğü işbirliğiyle KTB hizmet binasında, IPARD Destekleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Borsa Başkanı Mehmet Şahin, TKDK Mardin İl Koordinatörü Erdal Çelik, Proje Başvuru Birim Amiri Muhyettin Ertaş ve TKDK Uzman personelleri, borsa üyeleri ve çiftçiler katıldı. Toplantıda konuşma yapan TKDK Mardin İl Koordinatörü Erdal Çelik, IPARD Programı kapsamında Mardin'e kazandırılan yatırımlara değindi. IPARD II ile yeni fırsatların ve yüksek hibe miktarlarının kırsal kalkınma adına yapılan yatırımların artarak ve çeşitlenerek süreceğini ifade etti. Kızıltepe'nin Mardin ilinin yatırım potansiyeli en yüksek ilçelerinden biri olduğunu belirten Çelik, Kızıltepe IPARD fonlarından ziyadesiyle yararlanması için bütün yatırımcıları, özellikle de Kızıltepeli yatırımcıları proje hazırlamaya davet ettiğini dile getirdi.

TKDK Uzmanı Şahin Işıklar tarafından IPARD programı kapsamında desteklenen hibe programları hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı. Sunumun ardından soru-cevap kısmına geçildi ve katılımcılardan gelen sorular, İl Koordinatörlüğü Uzmanları tarafından yanıtlandı.