TKDK'dan Mardin'de yatırımcılara çağrı

TKDK tarafından yeni açıklanan programda kırsal kalkınmaya 60 milyon euro hibe desteği verilecek. 6. başvuru çağrı ilanı olarak adlandırılan programla, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve is geliştirme yatırımlarına yüzde 55 hibe desteği sağlanacak. TKDK Mardin İl Koordinatörlüğü bu kapsamda, bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi, zanaatkarlık ve katma değerli ürün işletmeleri, kırsal turizm rekreasyon faaliyetleri, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları ve yenilenebilir enerji yatırımlarının destekleneceğini açıkldı.

TKDK'nın 6. başvuru çağrı ilanında belirtilen desteklemelerden faydalanabilmek için başvuruların 8 Temmuz 2019 tarihi saat 09.00'dan itibaren Mardin İl Koordinatörlüğü'nde kabul edilmeye başlanacağı, online proje başvuru sisteminin 20 Ağustos 2019 tarihi saat 21.00'da kapatılacağı kaydedildi. Başvuruların son teslim tarihi ise 23 Ağustos 2019 saat 18.00 olarak ifade edildi.

"Vakit kalkınma vakti"

Çağrı dönemi ile ilgili açıklamalarda bulunan TKDK Mardin İl Koordinatörü Erdal Çelik, "Kırsal alanlarımızın kalkınabilmesi için Mardin il Koordinatörlüğü olarak otel, sera ve arıcılık gibi vatandaşımızın yüzünü güldürecek birçok projeye destek verdik ve içinde bulunduğumuz 6. çağrı döneminde daha fazla projeye destek verip kırsal kesimin kalkınması için elimizden geleni yapacağız. Desteklediğimiz projelerin önemli bir kısmı kadın ve genç yatırımcılarımıza ait projeler, Mardin ilini artık tüm dünya biliyor. Her geçen yıl katlanarak artan bir turizm potansiyelimiz var fakat ne yazık ki turizm denince akla sadece Mardin'in Artuklu ilçesi gelmektedir. Birçok ilçeye destek verdik ve destek verdiğimiz otellerde doluluk oranı yüzde 100. Hedefimiz bütün ilçelerimizde halkımızın istihdam edileceği yatırımlara destek olmak. Tüm hemşehrilerimizi daha detaylı bilgi almak kurumumuza davet ediyorum" dedi.