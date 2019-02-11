TKMM yerel seçim gündemi ile toplandı

Kızıltepe Muhtarlar Derneği hizmet binası toplantı salonunda düzenlenen TKMM şubat ayı toplantısında 2019 yerel seçimler, yerel gündemini ise Mardin kamu ve STK işbirliği konuları görüşüldü. TKMM Mardin girişimcisi İdris Demir'in açış konuşmasıyla başlayan toplantının moderatörlüğü avukat Azad Abdan tarafından yapıldı. Yerel seçim gündeminin tartışıldığı toplantıya AK Parti Kızıltepe Belediye Başkan adayı Şükrü Cevheroğlu, Mezopotamya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemil Aydoğan, Kızıltepe Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Şahin, Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu Başkanı Mehmet Şerif Öter, Kızıltepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hatip Şeran, AK Parti Kızıltepe İlçe Başkanı Mehmet Aydın Yücedağ, Kızıltepe Özel Halk Otobüsler Derneği Başkanı Zeynelabidin İncesu, Kızıltepe Çiftçiler Derneği Başkanı Mikail Erbeyi, sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Burada konuşan AK Parti Kızıltepe Belediye Başkan adayı Şükrü Cevheroğlu, 2019 yerel seçimlerinin bölge vatandaşları için çok önemli bir seçim olduğunu söyledi. Cevheroğlu, Kızıltepe'ye AK Parti belediyeciliği ve gönül belediyeciliği ile hizmet etmeye talip olduklarını söyledi.

TKMM Mardin girişimcisi İdris Demir toplantıya iştirak eden katılımcılara teşekkür etti.