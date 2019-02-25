Trabzon'dan Mardin'e 'kardeş eli'

Trabzon Ortahisar Belediyesi tarafından Mardin'e gönderilen giyim yardımı Mardin Trabzonspor Taraftarlar Derneği tarafından Derik ilçesi Dumanlı Mahallesi'nde ilkokul öğrencilerine dağıtıldı.

Yardım ihtiyacı olanları tespit ettikten sonra evlere ve okullara dağıtım yaptıklarını aktaran Mardin Trabzonspor Taraftar Derneği Başkanı İbrahim Aydın, Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Av. Ahmet Metin Genç ve Sosyal Kültür Müdürü Hacı Nail Altunay'ın ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere derneğe giyim yardımı gönderdiklerini açıkladı. Derik'in Dumanlı Mahallesi'nin ilkokul öğrencilerine giyim malzemesi dağıtıklarını ifade eden Başkan Aydın şunları söyledi:

"Derik Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Hakan Kafkas'ın talimatıyla bizleri yalnız bırakmayan Belediye Beyaz Masa ekibi ve Derik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri ile beraber köye gittik. Hediyelerini alan geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı sevinçleri gözlerinde okunuyordu. Bir kere daha söylüyorum sosyal belediyecilik anlamda Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Av. Ahmet Metin Genç'e ve Belediye Sosyal Kültür Müdürü Hacı Nail Altunay'a teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde Trabzon'a bazı ziyaretlerde bulunacağım bu tür proje ve yardımların süreklilik kazanması için bazı taleplerde bulunacağım. Yardımlar konusunda gerek Trabzon'da gerek Mardin'de gerek başka ilerde olsun katkı sunan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”