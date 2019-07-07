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Trafik kazasında ayağı kırılan at tedavi edilmeyi bekliyor

Mardin’in Nusaybin ilçesinde geçtiğimiz hafta motosiklet ile at arabasının çarpışması sonucu ayağı kırılan at tedavi edilmeden sokağa terk edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde geçtiğimiz hafta motosiklet ile at arabasının çarpışması sonucu ayağı kırılan at tedavi edilmeden sokağa terk edildi. Ata sahip çıkan hurdacılar yem ve su verirken, kırılan ayağının tedavi edilmesi için çağrıda bulundu.


Geçtiğimiz hafta İpek Yolu üzerinde motosiklet ile at arabasının çarpışması sonucu arabayı çeken atın ayağı kırıldı. Daha sonra sahibi tarafından terk edildiği bildirilen ayağı kırık atı gören hurdacılar, ata sahip çıktı. Hurda deposunda ata yem ve su veren hurdacılar, atın tedavi edilemediği için yaklaşık bir haftadır ayakta kaldığını ve kırılan ayak kemiklerinin dışarı çıktığını söylediler. Atı Çağ Deresi kenarında terk edilmiş halde bulduğunu kaydeden hurdacı Galip Gali, atı kendi imkanlarıyla hurda deposuna getirdiğini ve yem ile su verdiğini dile getirdi. Atın kırılan ayak kemiklerinin dışarı çıktığını ve bir an önce tedavi edilmesi gerektiğini aktaran Gali, yetkililerden yardım beklediğini sözlerine ekledi.

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