İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trafoda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde trafoda çıkan yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde trafoda çıkan yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesi Esenli Mahallesi'nde bulunan trafoda yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Kızıltepe itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.