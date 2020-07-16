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Trafodan çıkan yangın 50 dönümlük alanı kül etti

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde sulama kuyusunun trafosundan çıkan yangından dolayı 50 dönümlük alan küle döndü.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde sulama kuyusunun trafosundan çıkan yangından dolayı 50 dönümlük alan küle döndü.



Edinilen bilgilere göre, Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva köyünde sulama kuyusunun trafosunda çıkan elektrik kıvılcımlarından dolayı ağaçlık alanda yangın çıktı. Dumanları gören köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin ve köylülerin uzun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. 50 dönümlük alanın küle döndüğü ve sulama borularının yandığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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