İhlas Haber Ajansı

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Traktör ve otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Nusaybin İpekyolu Demir Tepe Karakolu Kavşağında meydana geldi. Traktör ve otomobil sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 1 kişi Nusaybin Devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

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