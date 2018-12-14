‘Travel Turkey İzmir' fuarına Nusaybin standı damga vurdu

İzmir'de düzenlenen ‘Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi'ne katılan Mardin'in Nusaybin belediyesi tarih turizmi ile fuara damga vurdu. Zeynel Abidin Cami, Mor Yakup kilisesi ve beyaz su ile bu yıl turizmcilerin dikkatini çeken ilçede 2019 yılında turistlere ev sahipliğinde rekora koşmak istiyor.

Fuara katılan belediye ekibi 3 gün boyunca ilçenin tarihi ve turistlik alanlarının tanıtımını yaptı. Nusaybin'in terör değil, turizm ile anılması için 2 yıl boyunca çalışan ekip huzurla birlikte Nusaybin'in tarihi ve doğal güzelliklerini en güzel şekilde tanıtmak için fuarda yer aldı. Nusaybin'i tanıtan broşür ve kitapçıklar ile fuarda yer alan Nusaybin belediyesi ekipleri stantta vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirerek şehrin tanıtımı için önemli bir etkinlik yaptı. Nusaybin standını gören turizmcilerin tarihi ve doğa turizmine hayran kaldıklarını ifade eden Nusaybin Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Vekili Kemal Aslan, ilçenin tanıtımı açısından fuarın büyük önem arz ettiğini ifade ederek, burada çok misafirperver karşılandıklarını söyledi.