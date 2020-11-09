TRC3 bölgesi turizm rotaları MAÜ ve DİKA işbirliğinde belirlenecek

MAÜ ve Turizm Fakültesinin TRC3 bölgesinde turizm alanında liderlik rolünü üstlenerek bölge turizmine profesyonel bir yön verecek olan ve yeni inanç kültür turizmi rotalarının ortaya konulmasının hedeflendiği TRC3 bölgesi inanç ve kültür turizmi rotası ve markalaşması fizibilitesi protokolü, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ile DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı tarafından imzalandı. TRC3 bölgesinde sürdürülebilir bir inanç ve kültür turizmi gelişimi için MAÜ olarak, akademik birikim ve tecrübelerini ortaya koyamaya kararlı olduklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, "Üniversite olarak, 5 Kasım 2020'de yaptığımız senato toplantısında kurulmasına karar vererek YÖK'e sunduğumuz ‘Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin', üniversitemizin kültür ve inanç turizmi ihtisas üniversitesi olmasına büyük katkı sağlamasının yanında Bölge ve Ülke turizmine de önemli katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

TRC3 bölgesi inanç ve kültür turizmi rotası ve markalaşması fizibilitesi projesi ile TRC3 bölgesindeki illerin, inanç ve kültür turizmi rotaları ile adından söz ettireceğini belirten proje yürütücüsü Doç. Dr. Serhat Harman da "2020 Kasım ayı içinde TRC3 bölgesi turizm paydaşları, mülki idari amirleri ve turizm profesyonelleri ve Turist Rehberleri Odasının katılımı ile düzenlenecek olan açılış toplantısı ve turizm çalıştayı ile rota çalışmalarına başlayacağız" diye konuştu.

Harman, fizibilite kapsamında turist rehberlerinin ve tur operatörlerinin katılacağı bir teknik gezinin de yapılacağını ve proje sonunda internet sayfasından TRC3 inanç ve kültür rotalarının tüm Türkiye ve dünya ile paylaşılacağını sözlerine ekledi.