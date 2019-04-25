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TÜGVA futbol turnuvasında Gökçe ÇPL şampiyon oldu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Mardin temsilciliği tarafından düzenlenen liseler arası futbol turnuvasında Gökçe Çok Programlı Lisesi şampiyon oldu.


Kamor Millet Bahçesi spor kompleksinin ev sahipliğinde TÜGVA Mardin temsilciliğinin organize ettiği liseler arası futbol turnuvasına 16 takım katıldı. Çekişmeli maçlara sahne olan ve yaklaşık iki haftadır devam eden turnuvada maçlar eleme usulü ile oynandı. Müsabakalar sonunda finale kalan Gökçe Çok Programlı Lisesi, Okay Yaşar Lisesi'ni 4-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.


Turnuva sonunda birinci gelen Gökçe ÇPL'ye İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, spor malzemesi verdi.

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