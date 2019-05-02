TÜGVA Kızıltepe futbol turnuvası tamamlandı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Mardin'in Kızıltepe temsilciliği tarafından düzenlenen liseler arası futbol turnuvasında Kızıltepespor Lisesi'ni penaltılarla yenen Atatürk Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

Kızıltepe'de TÜGVA'nın organize ettiği geleneksel liseler arası halı saha futbol turnuvasına 16 takım katıldı. Final müsabakası Kızıltepespor Lisesi ile Atatürk Anadolu Lisesi arasında oynandı. Final maçını, Kaymakamı Kaymakam Mehmet Yüzer, İlçe Emniyet Müdürü Emin Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aslan, TÜGVA Mardin İl Temsilcisi Mesut Çetin, TÜGVA Kızıltepe İlçe Temsilcisi Mehmet Kanat, Mardin Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Derneği Başkanı Adnan Yalçın saha kenarında izledi.

Büyük bir çekişmeye sahne olan final maçında Kızıltepespor Lisesi ve Atatürk Anadolu Lisesi 4-4 berabere kalınca maç penaltılara kaldı. Atatürk Anadolu Lisesi rakibini penaltılarda 5-4 yenerek şampiyon oldu. Şampiyona kupasını Kızıltepe Kaymakamı Mehmet Yüzer verdi.

Burada konuşan Kaymakam Yüzer, “Biz bütün sivil toplum kuruluşlarımız gençlere yönelik sportif ve kültürel aktiviteler yapmaya davet ediyoruz. Tabiat boşluk kabul etmez. Gençlerimizin vaktini biz spor, sanat ve bilim gibi aktivitelerle doldurmalıyız. Biz onlara bu aktiviteleri yapmasak Allah etmesin zararlı alışkanlıklar edineceklerdir. Sporun tek faydası onların sağlığını düzeltmesi değil onları kötü alışkanlıklardan korumasıdır” dedi.

Program çekilen toplu fotoğrafın ardından son buldu.