İhlas Haber Ajansı

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Turizm ilçesi Midyat'ta duvar yazıları ve düzensiz çevre dikkat çekiyor

Mardin’de birçok turist için uğrak nokta olan Midyat ilçesi, tarihi konakların duvarlarına yazılan yazılar ve çevrenin düzensizliğiyle dikkat çekiyor.

Mardin'de birçok turist için uğrak nokta olan Midyat ilçesi, tarihi konakların duvarlarına yazılan yazılar ve çevrenin düzensizliğiyle dikkat çekiyor.


Midyat, birçok turistin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Tarihi konakları, kiliseleri ve sokaklarıyla turistlerin uğrak noktası olan ilçe, düzensiz çevresiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Restorasyon çalışmalarından kalan taş, kum ve inşaat malzemeleri görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor. Tarihi konak ve kilisenin duvarlarına yazılan yazılar ise tarihi dokuya verilmeyen önemi gözler önüne seriyor. Birçok tarihi konağın duvarına yazılmış olan yazılara bir çözüm bulunması bekleniyor.

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