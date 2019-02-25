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Türk Kızılayı Midyat Şube Başkanı Aykat güven tazeledi

Türk Kızılayı Mardin’in Midyat Şubesi Olağan Kongresi’nde Başkan Murat Aykat, güven tazeledi.

Türk Kızılayı Mardin'in Midyat Şubesi Olağan Kongresi'nde Başkan Murat Aykat, güven tazeledi.


Fen Lisesi konferans salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve istiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Türk Kızılayı Şube Başkanı Aykat tarafından okunan faaliyet raporunun ardından seçime geçilirken, Aykat yeninden tek listeyle şube başkanı oldu. Aykat, "Bugüne kadar yetim ve öksüzler başta olmak üzere ihtiyaç sahibi herkesin yardımına koştuk, bundan sonra da çaresizlerin çaresi olmaya devam edeceğiz. Daha fazla yardım faaliyetlerini yapabilmek için hayırseverlerden katkı bekliyoruz" dedi.


Program teşekkür konuşmasıyla son buldu.

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