Türk Kızılayı'ndan öğrencilere yardım

Türk Kızılayı ve televizyon sunucusu Esra Erol iş birliği ile Kızılay'ın 150. yılı kapsamında Mardin'in Yeşilli ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım yapıldı.

Türk Kızılayı ve Esra Erol iş birliği ile Kızılay'ın 150. yılında 150 köy okulundaki ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim süreçlerini ve sosyal yaşamlarını desteklemek amacıyla başlatılan 'kolide ne var' isimli sosyal sorumluluk projesi Mardin'de devam edildi. Bu kapsamda hazırlanan 28 koli, Yeşilli Dereyanı İlkokulu ile Alıçlı İlkokulu öğrencilerine dağıtılmak üzere gönderildi.

Türk Kızılayı Mardin Şube Müdürü Muzaffer Esendemir, Yeşilli ilçesi ve Alıçlı köylerinde ihtiyaç sahibi öğrencilere 28 koli yardım yapıldığını söyledi. Esendemir, "Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, Yeşilli Kaymakamı Ömer Bilgin destekleri ile Mardin Yeşilli Dereyanı İlkokulu ile Alıçlı İlkokulu öğrencilerine bot, ağız diş bakım setleri ve malzeme yardımında bulunduk. Türk Kızılayı olarak Türkiye genelinde olmak üzere Mardin'in en ücra köylerine kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlara gerekli yardımı ulaştırmaya çalışıyoruz" dedi.