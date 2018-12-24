İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkiye Öğrenci Meclisi Nusaybin'e Kütüphane yaptı

15.

Dönem Türkiye Öğrenci Meclisi tarafından Şehit Gökhan Osman Karaduman adına yapılan kütüphanenin açılışı yapıldı.


Nusaybin Ortaokulunda yaptırılan kütüphanenin açılış kurdelesi, Mardin Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Nusaybin Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, Dönem Türkiye Öğrenci Meclisi Katibi Görkem Ulusoy ve öğrenciler tarafından kesildi. Açılışa katılanlar daha sonra kütüphaneyi gezdi. Milli Eğitim Müdürü Sarı, Nusaybin'in ilim ve bilim şehri olduğunu belirterek, dünyanın ilk üniversitesinin Nusaybin'de olduğunu kaydetti. Kütüphanenin Nusaybin'e yakışır bir kütüphane olduğunu ifade eden Sarı, Dönem Türkiye Öğrenci Meclisine olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ettiğini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.