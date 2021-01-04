Türkiye'de yağışlar geçen yıla oranla yüzde 22 azaldı, kuraklık tehlikesi baş gösterdi

Dr. Yusuf Doğan, geçen yıla göre yağışlarda yüzde 22 oranında bir azalma olduğunu belirterek buna bağlı olarak ciddi problemlerin ortaya çıktığını söyledi.

MAÜ Kızıltepe Meslek Yüksekokulu Müdürü ve tarımsal üretim uzmanı Doç. Dr. Doğan, son dönemlerde yaşanan kuraklıkla ilgili açıklamalarda bulundu. Küresel ısınmaya bağlı olan kuraklığın ortaya çıktığını belirten Doç. Dr. Doğan, yağışların ülke genelinde yüzde 22 oranında azaldığını ifade etti. Doç. Dr. Doğan, pandemi sürecinde hijyen açısından su tüketiminin 2 katına çıktığına dikkat çekerek bu durumun suyun daha da azalmasına yol açtığını vurguladı. Doç. Dr. Doğan, "Küresel ısınmaya bağlı olarak başta dünya ve ülkemizde olmak üzere kuraklığın ortaya çıktığını söyleyebilirim. Geçen yıl verilerine baktığımızda yağış oranı yüzde 22 oranında azalmış. Buna bağlı olarak ciddi problemler ortaya çıkmaktadır. İçme suyunun yanında tarımsal sulama alanlarında ciddi sorunlar teşkil etmektedir. Buna bağlı olarak yer altı sularının azalması, akarsuların azalması, göletlerin azalması gibi temel kuraklık ile karşı karşıya kalacağız. Bu da üretim anlamında bizi ciddi manada etkileyecek, istediğimiz ürünlerde verim elde edemeyeceğiz. Bu ister istemez gıda zincirinde olumsuz etkilere neden olacaktır. Uzun yılların ortalamasına baktığımızda ülkemizde ve dünyada kuraklık baş göstermektedir. Artık düzenli su verilen evlerin hepsine belirli saatlerde su verilemeye başlanacaktır. Yağışların azalması kuraklığı tetikliyor, yağışların azalması da barajlardaki suların azalmasına bağlı. Pandemi süreci ile beraber hijyen açısından birey başına düşen su tüketimi iki katına çıkmıştır" dedi.

Vatandaşlar tedirgin

Mardin'de yaşayan vatandaşlar kuraklık nedeni ile tedirgin olduklarını belirtti. Vatandaşlardan Elif Günlüoğlu, "Zamanla suların azaldığını görüyoruz. Bu yeni bir şey de değil. Yaklaşık bir 6-8 yıldır kaynak sularında bir azalma görüyoruz. Bağlarda, bahçelerde olan sularda azalma görüyoruz. Bütün insanlığın ön gördüğü bir şeydir. Tedbir aldık mı, hayır. Aynı şekilde suları kullanmaya devam ettik. Dolayısıyla ile başımıza gelecek" diye konuştu.

Dilan Acar isimli vatandaş ise, "Çok fazla su tüketiyoruz. İnsanlar elini yüzünü yıkarken, dişlerini fırçalarken su israfından kaçmıyor. Su tüketimi arttığı için, susuzluk da arttı. Su seviyesinin artması bizim elimizde, çünkü bütün suları tüketen biziz. Gereksiz su israfından kaçarsak bir nebze de olsa suyu arttırmış oluruz" şeklinde konuştu.