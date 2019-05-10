Türkiye'nin 7 bölgesini anlatan resimler Kızıltepe'de sergilendi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Türkiye'nin 7 bölgesinden ilkokul öğrencilerinin çizdiği resimler sergilendi. Minik ressamların bölgelerinin doğal ve tarihi eserlerini anlattığı eserleri büyük beğeni topladı.

Kızıltepe Cumhuriyet Meydanı'nda Türkiye'nin 7 bölgesinden ilkokul öğrencilerinin çizdiği resim sergisi açıldı. İlçe Kaymakamı Mehmet Yüzer tarafından açılışı gerçekleştirilen sergide 50'ye yakın eser vatandaşların beğenisine sunuldu.

Çalışma ile ilgili bilgi veren sergi sorumlusu Kamile Özdemir, "Yedi bölgeden resimlerle ilgili bir resim sergisi açtık. Sergimizde 7 bölgemizde bulunan tarihi yapılar ve doğal güzelliklerin resimleri bulunuyor. Bu 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin yapmış olduğu bir resim sergisi. Herkes bulunduğu bölgedeki doğal güzellikleri ve tarihi mekanları resmetti. Projemizin içerisinde Iğdır, Bursa, Aksaray, Osmaniye ve Mardin olarak Güneydoğu'yu biz temsil ediyoruz" dedi.

Sergi Kızıltepe'nin ardından Osmaniye'de sergilenecek.