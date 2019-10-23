Uçurtma ustası, gittiği 26 ülkede Türkiye'yi temsil etti

Mardin'de küçük yaşlardan beri uçurtma ile uğrasan ve yaptığı uçurtmalar ile uluslararası ulusal ve uluslararası festivallere katılan Zahit Mungan, gittiği 26 ülkede Türkiye'yi temsil etti. En son, Mardin Büyükşehir Belediyesinin görevlendirmesi ile Uluslararası Malta Uçurtma Festivali'ne katılan Mungan, burada Türk bayrağını dalgalandırdı.

15 Ülkenin katılım sağladığı Uluslararası Malta Uçurtma Festivali'ne yöresel kıyafetleri ile katılan uçurtma ustası Mungan, Mardin Büyükşehir Belediyesi logosu, Şahmeran ve güvercin resimlerinin bulunduğu uçurtmalarını Malta semalarında havalandırdı. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın destekleri ile Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan uçurtma atölyesinde diktiği uçurtmaları da beraberinde Maltalı çocuklara götüren Zahit Mungan dört gün boyunca festivale renk kattı.

Şimdiye kadar 26 ülkeye gittiğini kaydeden Mungan, buralarda Türk bayrağını dalgalandırdığını söyledi. Uçurtmanın kendisi için vazgeçilmez bir unsur olduğunu belirten Zahit Mungan, "Çocukluğumdan beri uçurtma yapıp dikiyor ve uçuruyorum. Bugüne kadar kendi imkanlarım ile uçurtmalar yapıyordum. Son birkaç yıldır Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın destekleri ile Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan uçurtma atölyesinde çocuklar ile atölyeler yapıyorum, bu sayede her çocuk uçurtma yapmayı öğreniyor ve bir uçurtma sahibi olabiliyor. Tasarladığım ve diktiğim üç boyutlu uçurtmalar sayesinde de uluslararası festivallerden davet alıyorum. En son, Büyükşehir Belediyesi'nin görevlendirmesi ile Uluslararası Malta Uçurtma Festivali'ne katıldım. Her festival ayrı bir deneyim oluyor benim için. Ülkemizin bayrağını uluslararası organizasyonlarda dalgalandırmak ve Mardin'imizin isminin anılmasını sağlamak çok büyük bir gurur" dedi.