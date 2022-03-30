‘Uçurum' adlı tiyatro oyunu, öğrencilerin beğenisini kazandı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kültürel etkinlikler çerçevesinde öğrencileri "Uçurum" adlı tiyatro oyunu ile buluşturdu. Tiyatro oyunu, Artuklu ve Derik ilçelerinin ardından Nusaybin, Midyat ve Kızıltepe ilçelerinde öğrencilerle buluşacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, arkadaşları tarafından uyuşturucu maddesine alıştırılan bir genç kızın ailesinin desteği ile bağımlılıktan kurtuluş sürecini anlatan Uçurum adlı tiyatro oyununu Atatürk Kültür Merkezi ve Derik Öğretmen Evinde öğrencilerle buluşturdu. Oyun, öğretmen ve öğrencilerden tam not aldı.

Artuklu ve Derik ilçelerinde sahnelenen oyun; 30 Mart Çarşamba günü Nusaybin, 31 Mart Midyat, 1 Nisan Cuma günü Kızıltepe ilçelerinde de sergilenmeye devam edecek.