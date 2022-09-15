Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Mardin'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi ziyaret, temas ve incelemelerde bulunmak üzere Mardin'e geldi.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş tarafından havalimanında karşılanan Bakan Adil Karaismailoğlu, beraberindeki heyetle birlikte valiliğe ziyarette bulundu. Şeref defterini imzalayan Karaismailoğlu, ardından valilik makamına geçerek bir süre Demirtaş ile görüştü. Bakan Karaismailoğlu, sonra basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Karaismailoğlu, Mardin programı doğrultusunda AK Parti Mardin İl Başkanlığınca düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldıktan sonra Derik ilçesinde taziye ve geçmiş olsun ziyaretlerinde bulunacak. Derik ilçesindeki ziyaretin ardından Bakan Karaismailoğlu, çalışmaların sürdüğü Ceylanpınar-Kızıltepe Yolu, Kızıltepe Güney İmar Çevre Yolu ve Kızıltepe-Mardin Havalimanı Toplayıcı yollarında incelemelerde bulunduktan sonra Kızıltepe ilçesinde esnafı ziyaret edecek.