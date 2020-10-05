Uluslararası 20. Beytülmakdis Akademik Sempozyumu tamamlandı

Beytülmakdis Akademik Sempozyumu büyük ilgi gördü.

'Artuk beyden Selahattin Eyyubi'ye Kudüs' konusunun ele alındığı sempozyumun açılış konuşmalarını, MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Mescidi Aksa imamı ve eski Kudüs Müftüsü Dr. Şeyh İkrime Sabri ve Beytül Makdis Çalışmaları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Abdülfettah el-Awaisi yaptı.

MAÜ Rektörü Prof. Dr. Özcoşar, modern dönemler sonrasında kutsanan bilimin karanlık ve endişe uyandıran bir yanının da bilimin ilim, irfan ve iffet denklemlerinden uzaklaşıp materyalist alana taşınması ve sömürünün alacak haline geldiği bugünkü dünya düzeninin stratejileri çerçevesinde bilimsel olarak belirlenen ve bizleri Orta Doğulu olmaya iten bilimsel teorilerin varlığına dikkat çekti. Rektör Özcoşar, "Bizi yola çıkaran temel unsur, Beytülmakdis'teki işgalin önemli ayaklarından birinin bilim olması ve işgalin teorik alanda da yürütülmesiydi. Beytülmakdis'e yönelik zihinlerimizde baskın olan anlayışlar değerlendirildiğinde aslında teorik ve bilgi temelli bir işgalle de karşı karşıya olduğumuz görülecektir. Dolayısıyla işgal altındaki toprakları özgürleştirme mücadelemizin önemli bir ayağını da, bilimsel çalışmalar oluşturmalıdır. Bu sempozyum ve sempozyuma katkı sunan paydaşların faaliyetlerin de tam olarak bu amaca matuf faaliyetler olduğunu düşünüyorum" dedi.

Mardin'in bir şehir olarak şekillenmesinde büyük katkısı olan Artuklular'ın daha önce idare ettikleri Kudüs'ten etkilendiklerini ve Mardin'in bütün dünyada Kudüs mimarisi ve ruhunu en çok yaşatan şehir olduğunu, bu yönüyle Kudüs meselesinde kendilerine özel bir pay biçtiklerini aktaran Prof. Dr. Özcoşar, Üniversite bünyesinde kurulan Kudüs ve Filistin Araştırmaları Merkezinin kurulması ile başlayan süreci, lisansüstü ve doktora programlarının açılması ile devam ettireceklerini ve dünyanın 8 ülkesinde Beytülmakdis çalışmalarını yürüten İsra Vakfının 3 yıllık programına katılıp mezun olan MAÜ öğrencilerine diploma vereceklerini söyledi.