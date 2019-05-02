Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu Mardin parkuru tamamlandı

Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu'nun birinci etabı olan Mardin parkuru, 8 ülkeden 77 sporcunun katılımıyla 177 kilometrelik zorlu parkur ile sona erdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi iş birliğiyle Mardin, Şanlıurfa, Kilis ve Gaziantep'te yapılacak 620 kilometrelik bisiklet turunun ilk etabı olan Mardin etabı düzenlenen final ile tamamlandı. Final törenine Mardin Valisi Mustafa Yaman, Vali Yardımcısı Bahattin Çelik, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Barut Alphan, Mardin il temsilcisi Mehmet Samsa, Türkiye Geçici Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir ve davetliler katıldı.

Törende dereceye giren sporculara ödülleri Mardin Valisi Mustafa Yaman, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Gençlik ve Spor Müdürü Hadi Çomaktekin tarafından verildi. Burada konuşan Mardin Valisi Mustafa Yaman, Mardin'de huzur ile başlayan uluslararası programların şehre önemli katkılar sağladığını söyledi. Vali Yaman, “Bu tur bizim için ikinci önemli organizasyondan biri. Bundan sonra Mezopotamya Bisiklet Turu'nu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Geçtiğimiz yılda federasyonla beraber, bu organizasyonun ilk adımını yapmıştık bu senede nasip oldu. İnşallah önümüzdeki sene ve ondan sonraki senelerde de bu organizasyonu yapmak için kararlıyız ve buna destek vereceğimizi belirtmek istiyoruz. 8 ülkeden 13 takım katıldı bu yarışlara 77 sporcu bu turda yarıştı. Hava da güzeldi, etaplarında manzarası güzeldi. Artuklu'dan başlayan Yeşilli, Ömerli, Midyat, Beyaz Su'dan devam eden, Nusaybin'den sonra Dara antik kenti üzerinden tekrar Artuklu merkeze gelip biten bu tur Allah'a şükür kazasız belasız da bitti. Yarın inşallah Mardin Artuklu-Şanlıurfa etabı var onunda startını buradan vereceğiz” dedi.

Barut Alphan: "2020 yarışlarının da Mardin'de yapılmasını istiyoruz"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Barut Alphan da, yarışmada emeği geçenlere teşekkür ederek 2020 yarışlarının da Mardin'de yapılmasını istediklerini söyledi. Alphan, “Bu güzel ve eşsiz coğrafya da, güven ve huzur ortamının sağlandığını görmek, bu güzel günleri görmek hepimiz için mutluluk verici. Umuyorum ki bu güzel yarışı, daha güzel, daha iyi yerlere taşıyacağız ve bunu için federasyon olarak elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Mardin parkurunda Mardin- Midyat-Nusaybin etabında, birinci Minsk Cycling (Belarus) takımından Branislau Samoilau, ikinci Vib Sport (Bahreyn) takımından Anass Ait El Abdia, üçüncü ise Bike Aid (Almanya) takımından Adne Van Engelen oldu.

Genel klasman ve spint kategorilerinde Minsk Cycling (Belarus) takımından Branislau Samoilau, yokuş kategorisinde Vib Sport (Bahreyn) takımından Azzedine Lagab ödül almaya hak kazandı.

Organizasyonda ikinci etap yarışı yarın Mardin-Viranşehir- Şanlıurfa güzergahında gerçekleştirilecek. 188 kilometrelik ikinci etap Balıklı Göl'de son bulacak.