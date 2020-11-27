Uluslararası şehir tarihi yazarları 5. kez buluştu

Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi başladı.

Şehirlerin tarihte ve günümüzde inşa edilmiş mimari yapıları ile tarihi semtleriyle bir çok medeniyetleri içinde bulundurması üzerine konuşmaların yapıldığı 5. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi bu yıl Mardin Artuklu Üniversitesinin ev sahipliğinde online olarak gerçekleştirildi. Kongrede, Türkiye'nin şehirlerine özgü modern kentleşme, çok sesli, çok kültürlü şehirler, kültürel ve sosyal yaşam, şehirlerin şiir ve edebiyattaki yansımaları, şehirlerin mimarlık eserleri ve modern şehir tarihi teorilerinin çöküşü gibi konuların konuşulduğu online kongreye, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar'ın yanı sıra, ASBÜ Rektörü ve Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Türkiye Yazarlar Birliği Onursal Başkanı Dr. Mehmet Doğan, Türkiye Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu ile sayıda şehir tarihi yazarları katıldı.

26-27 Kasım tarihleri arasında devam eden kongrenin açılışında konuşma yapan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, böylesine seçkin bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese şükranlarını sundu. Kadim şehirleri tılsımlı yapan en büyük etkenin temelinde mozaik kültürünün kilit taşı olduğunu aktaran Rektör Özcoşar, çok kültürlü ve çok dilli bir coğrafyanın üniversitesi olduklarını dile getirdi. Rektör Özcoşar, "Mardin Artuklu Üniversitesinin en dikkat çekici özelliği kurulduğu andan itibaren özgün bir sosyal bilimler üniversitesi olma vizyonunu kendine ilke edinmiş olmasıdır. Özetle özgün, özgür ve özne olma çabasıyla akademik yaklaşım gösteren üniversitemiz, bilginin ilim irfan ve hikmet denklemleri ile yeniden üretilmesini esas alan bir anlayış ile hareket etmektedir" dedi.

Kongrenin Mardin'de gerçekleştiriliyor olmasının ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, UNESCO tarafından belirlenen verilere göre Türkiye'de 39 dilin olduğunu ve küreselleşme ile birlikte çeşitlilik gösteren dil ve kültürlerin yok olma tehlikesi altında olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Arıcan, Türkiye'deki yerel yönetim ve üniversitelerin bulundukları şehrin dili ile kültürlerine saygı duyan bir çaba içerisinde olduklarını görmenin memnuniyet verici olduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye Yazarlar Birliğinin girişimde bulunduğu ve Mardin Artuklu Üniversitesinin katkı sunduğu kongrenin iki gün boyunca toplamda 9 oturum ile birlikte 34 tebliğin sunulacağı bildirildi.