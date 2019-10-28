Üniversite öğrencilerinden örnek çalışma

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde üniversite öğrencileri, sosyal sorumluluk ve topluma hizmet dersi kapsamında okul boyadı.

Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu (BESYO) öğretmenlik bölümü 4. sınıf öğrencileri, sorumluluk ve topluma hizmet dersi kapsamında öğretim görevlisi Nihat Mızrak yönetiminde Mazıdağı ilçesinde bulunan Gürgöze İlkokulu'nda sınıfları iç ve dış boyamasının yanı sıra öğrencilerin sosyal aktivelerini gerçekleştirmelerini sağlamak için çeşitli çalışmalar yaptı.

Hasan Ablak, Mizgin Güneş, Ali Aydoğan, Selim Kaplan, Ferhat Kulaksız, Berivan Birsen, Gülsüm Gülten Kuzu'dan oluşan 7 kişilik öğrenci grubu Mazıdağı ilçesindeki Gürgöze İlkokulu'nu boyayarak duvarlara görsel motif çizdi. Öğrencilerin 2 gün süren boyama ve görsel motif çalışmaların ardından okul güzel bir görünüme kavuştu. Basketbol ve voleybol alanı yapılan okulda, duvarlara görsel motiflerin çizilmesinin ardından öğrencilerin oyun oynamaları ve fiziksel etkinlikleri gerçekleştirmeleri için zemin kısımlarına çeşitli oyun alanları çizildi.

Verdikleri 2 günlük emeğin sonunda öğrencilerin yüzünü güldürdükleri için mutlu olduklarını belirten öğrencilerden Ali Aydoğan, "Yaptığımız çalışma ile öğrenci kardeşlerimizin yüzü güldü. Bu etkinlikle hem topluma hizmet dersimizi uygulamalı olarak işledik hem de eğitime küçükte olsa bir katkımız oldu. Küçük kardeşlerimizin gözlerindeki tebessümü görmek bizi mutlu ederken 2 gün boyunca oluşan yorgunluğumuz da aldı. Bize böyle güzel bir çalışmada fırsat sunan başta hocamız Nihat Mızrak olmak üzere okulda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda malzeme teminini sağlayan tüm hayırseverlerimize ve üniversite yönetimimize teşekkür ediyoruz” dedi.