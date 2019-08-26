Üniversite öğrencisinden örnek davranış

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde üniversite öğrencisi olan Özgür Kaya, gençlerin kitap okuma alışkanlığı oluşturmasına dikkat çekmek için bir ilke imza attı. Mazıdağı 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda kitap okuma etkinliği düzenleyen genç onlarca çocukla birlikte parkta kitap okudu ve okuttu.

Mazıdağı 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda üniversite öğrencisi Özgür Kaya tarafından düzenlenen kitap okuma etkinliğine birçok çocuk katılım sağladı. Etkinliği düzenleyen Kaya “Bu etkinlik sayesinde çocuklara bir nevi sosyalleştirmek ve kitap okuma alışkanlığını kazandırmayı amaç edindim. Kitaplar insanları öğreten, eğiten ve eğlendiren bir yoldaş olduğu için ilçemiz çocuklarını hem bu sayede bir araya gelmesini sağladık hem de teknolojinin baskın olduğu bu çağda telefon, tablet ve benzeri teknolojik aletlerinin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini kırmaya çalıştık. Kitap okuyarak çocuklara bir nevi kitaplara olan bakış açılarını değiştirdik. Çocuklara kitap okuma sonunda ödüller vererek, onların öz güvenlerini kazanmaları konusunda büyük katkı sağladık. Çocukların bu etkinliğin sonunda gözlerinden mutlu olduklarını gördük. Bu kitap etkinliğin bir benzeri etkinliği yetişkinler için de düzenlemeyi düşünüyorum” dedi.