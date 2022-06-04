Uzman uyardı: “Güneş çarpması ölüme kadar gidebilir”

Mardin'de hafta boyu hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile birlikte Halk Sağlığı Başkanı Uzman Dr. Cihat Adın, vatandaşları dışarı çıkmaya mecbur kaldıkları takdirde güneş çarpmasına maruz kalmamaları için uyardı.

Meteoroloji 15 Bölge Müdürlüğü, hava tahmin uyarı raporunda mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta başına kadar bölge genelinde etkisini sürdürmesi beklendiğini, Mardin'de 35 ile 38 dereceler civarı seyredeceği tahmin edilip öğle saatlerinde başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların güneş çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları şeklinde uyarı yapmıştı. Bunun üzerine Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Uzman Dr. Cihat Adın, vatandaşları güneş yapmasına maruz kalmamaları için uyardı. Adın, güneş çarpmasına maruz kalmamak için 11.00 ile 15.00 saatleri arasında mümkün olduğu sürece dışarı çıkılmaması gerektiği, kapalı ortamlarda vakit geçirilmesi, çıkılacaksa ince ve açık renkli kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

Önümüzdeki bir hafta boyunca sıcaklıklarını normalleri üzerinde sıcaklık değerlerinin olacağını öğrendiklerini söyleyen Adın, “Güneş normalde D vitamini sentezinin ana kaynağı, bağışıklık sistemini destekleyen, onun dışında mutluluk hormonu sentezlenmesine kadar birçok faydasının olması yanı sıra yüksek maruziyet ve yüksek sıcaklıklarda sağlığa zarar da verebilmektedir. Karşılaşabileceğimiz en önemli sıkıntılardan bir tanesi güneş yanıkları ve güneş çarpması olacaktır. Güneş yanıkları çok ciddi yanıklar olmadığı halde kişinin hayat konforunu ciddi bir şekilde azaltabilmekte ve ağrıya sebebiyet verebilmektedir. Ancak güneş çarpması ciddi düzeyde ortaya çıktığı takdirde ciddi bir sağlık sorunu olarak tedavisi ancak acil bir tedavi ile mümkün olabilmektedir. Buna yönelik mümkünse saat 10.00 ile 15.00 arasında güneşli ortama çıkmamak, maruziyeti minimuma azaltmak, kıyafetlerin rahat ve açık renklerde giyilmesi, mümkünse o zamanların kapalı ortamlarda geçirilmesi, özellikle kronik hastalığı olanlar çocukların, bebeklerin, ileri yaştaki bireylerin saat 10.00 ile 15.00 arasında güneş ışığının maruziyetine dikkat etmesi gerekmektedir. Uzun vadeli etkilerden bu şekilde korunmuş oluruz” dedi.

“Güneş çarpması beyin ödemine kadar ilerleyebilecek bir durum”

Uzun vadeli etkiler arasında güneş çarpmasının ciddi cilt yanakları haricinde cilt kanseri riskini de taşıdığını belirten Adın, “Bu güneş ışınlarının dik vurduğu açılarda ultraviyoleye yüksek dozda maruz kalındığını bilmekteyiz. Güneş çarpmasına maruz kalırsak belirtileri halsizlik, hiç bekletilmeyen bir bitkinlik, çarpıntı yoğun, baş ağrısı, gibi durumlarla karşılaşırsak yapmamız gereken şey en yakın sağlık kuruluşuna ve acil servise başvurmak. Burada artık oran olarak ağızdan alacağımız sıvı miktarı vücudumuzda yeterli sıvı dengesi oluşturmayacağı için belki damar yolundan bir sıvı takviyesi tercih edilebilecektir. Haricinde ortaya çıkacak bulantı, kusma gibi yan etkilerini de acil servisle yönetilmesi daha doğru olacaktır. Güneş çarpması beyin ödemine kadar ilerleyebilecek bir durum. Mutlaka bu tarz güneşte çok bulunduktan sonra bu tür yoğun bulgular ve yarım saat dinlenmekle geçmeyen çarpıntı, yoğun, baş ağrısı, şiddetli halsizlik hali özellikle görülürse bu kişiler hasta çocuk, bebek ve yaşlı bireyler ise mutlaka acil servise başvurmalarını öneriyoruz. Nihayetinde ölüme kadar gidebilecek bir durum” diye konuştu.

Bu tür durumlarda korunma kadar vücudu desteklemenin de önemli olduğunu belirten Adın, “Bir takım güneş kremleri kullanılabilir. Az önce bahsettiğimiz gibi açık renk, havadar kıyafetler, ince kıyafetler tercih edilebilir. Haricinde mutlaka bol bol su içilmesi gerekiyor. Bu bütün güne yayılacak şekilde mümkünse de bunun çoğu gündüz olmak kaydıyla en az 2,5 litre su tüketilmesini öneriyoruz. Yaklaşık 1,5 litrelik sulardan 2 taneye yakın tüketilmesi bir kişinin sıcak havalardaki günlük su ihtiyacını karşılayacaktır” şeklinde konuştu.