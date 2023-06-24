Uzmanlardan yaz aylarında beslenme önerisi

Mevsimsel geçişte vücudun sıvı kaybına uğrayacağını ve bunu önlemek içinde günde en az 2 - 2,5 litre su tüketilmesi gerektiğini öneren Akçalı, "Kış aylarına göre yazın daha çok sıvı tüketimini arttırmamız gerekiyor. Günde en az 2 ya da 2,5 litre su tüketilmesi gerekir. Çay ve kahve gibi kafein oranı yüksek içecekler kış ayına göre daha az içilmeli, çünkü kafein vücudumuzdan sıvı atımına neden olduğu için bu tarz içecekleri yaz aylarında sınırlandırılması gerekiyor. Sıvıları daha lezzetli hale getirmek için, içlerine nane, limon, tarçın ve elma gibi besinlerle zenginleştirerek sıvı tüketimini arttırabiliriz. Mineral içeriğini korumak için kardiyovasküler hastalığı olanlar haricinde günde bir adet maden suyunu içmek gerekir. Su içmek için susama hissinin beklenmemesi gerekiyor. Şeker içeriği yüksek içeceklerin tüketilmemesini öneriyorum. Ayran, yoğurt ve ayranaşı gibi çorbaların tüketilmesinde fayda var" şeklinde konuştu.

"Sindirimi kolay yiyecekler tüketilmeli"

Akçalı, sindirimi kolay, daha hafif yiyeceklerin tercih edilmesi gerektiğini belirterek, "Baharat tüketimi özellikle isot, pul biber, karabiberin azaltılmasını lazım. Özellikle besinlerin çok sıcak tüketilmesinden kaçınılmalı. Kızartma, kavurma gibi zararlı pişirme yöntemlerinden uzak durulmalı, bunun yerine daha çok haşlama ve buğulama gibi daha sağlıklı yöntemlerin tercih edilmesi gerekmektedir. Yeterli ve dengeli beslenme için, ön tüketim arttırmalı. Öğünleri düzenli yemek ve en az 4 veya 6 öğün tüketilmesinde fayda var. Kalorisi düşük meyvelerin günde 2 porsiyon tüketimini sağlayarak gün içerisinde yer verilmesi gerekiyor" diye konuştu.

"Günde en az 45 dakika fiziksel egzersiz yapılmalı"

Diyetle birlikte fiziksel aktiviteye de önem gösterilmesi gerektiğini belirten Akçalı, "Günde 45 dakika, haftada 150 dakika olmak üzere fiziksel egzersiz yapılmalı. Fiziksel aktiviteyi arttırmak için kısa mesafeli gidebilecek yolda araba yerine yürüyerek gidilmeli, asansör yerine merdiven tercih edilmeli" dedi.

"Kurban Bayramında etin 12, 24 saat arası dinlendirme şart"

Akçalı, kurban ilk kesildiğinde 12, 24 saat içerisinde dinlendirilmesinin şart olduğunu belirterek, "Kısa süre içerisinde tüketilecekse 0,4 derecede buzdolabın muhafaza edilebilir. Daha uzun sürede tüketilecekse -18 derecede 3, 6 ay arasında tüketilmesinde fayda görüyorum. Pişirme yöntemlerine bakıldığı zaman, kavurma, kızartma ya da mangalda kansorejen maddeler oluştuğu için bu tarz pişirme yöntemlerini tercih etmiyoruz. Bunlar yerine daha çok haşlama, buğulama tarzı pişirmeyi öneriyorum. Etin yanına pirinç pilavı yerine, bulgur, ayran ve çorba gibi sağlıklı besinler yenilmeli. Öğünleri zenginleştirilmek için çiğ sebzeler tercih edilmeli" şeklinde konuştu.