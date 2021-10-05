Vali Demirtaş: "Boncuklu Tarla kazılarıyla tarih yeniden yazılacak"

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Dargeçit ilçesinde bulunan Boncuklu Tarla'da incelemelerde bulundu. Kazı çalışmalarıyla ortaya çıkarılan alanda son derece önemli tarihi bulgulara rastlandığına dikkat çeken Vali Demirtaş, medeniyet beşiği Mardin'in her yerinin tarih koktuğunu söyledi.

Dargeçit'in Ilısu Mahallesi'nde Ilısu Barajı ve HES Projesi Etkileşim Alanında Kalan Kültür Varlıklarının Belgelenmesi ve Kurtarılmasına Yönelik Çalışmalar kapsamında arkeolojik kazı çalışmasının devam ettiği alanda incelemelerde bulunan Vali Mahmut Demirtaş, çalışmaların son durumu hakkında Mardin Artuklu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ergül Kodaş'tan bilgi aldı.

Boncuklu Tarla'nın, Göbeklitepe'den daha eski bir tarihe sahip olduğu öngörülüyor

Beraberindeki heyetle beraber kazı çalışmalarının sürdüğü alanda incelemelerde bulunan Vali Demirtaş, insanlık tarihine ışık tutacak Boncuklu Tarla'nın koruma altına alınmasına yönelik çalışma planlandıklarını açıkladı. Kazılar sonucunda ortaya çıkarılan bulgular üzerinde yapılan incelemelerde Boncuklu Tarla'nın Göbeklitepe'den daha eski bir tarihe sahip olduğunun öngörüldüğünü dile getiren Vali Demirtaş, insanlık tarihinin karanlıkta kalan noktasının aydınlatılmasında tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve her yeri tarih kokan medeniyetler beşiği Mardin'in önemli bir yer olduğunu belirtti.

Boncuklu Tarla'nın belirli bir kazı çalışmasının ardından elde edilen bulgular üzerinde yapılan incelemede Göbeklitepe'den daha eski bir yerleşim yeri olduğu konusunda ortak bir fikir olduğunu ifade eden Demirtaş, kazılar tam anlamıyla gerçekleştiğinde insanlık tarihi konusunda daha aydınlatıcı bilgiler ortaya çıkacağına inandığını kaydetti. Göbeklitepe'den daha eski bir tarihe sahip olduğu öngörülen Boncuklu Tarla turistik alan olarak da Göbeklitepe'den daha cezbedici bir görüntüye sahip olduğuna dikkat çeken Vali Demirtaş, Boncuklu Tarla, bakanlığın destekleri yanı sıra valilik olarak da destek vermek için çalışmalar gerçekleştireceklerini ve bu kapsamda ilk olarak alanın koruma altına alınmasına yönelik bir proje yapmayı planladıklarını aktardı.