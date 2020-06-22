Vali Demirtaş İl Pandemi Kuruluyla bir araya geldi

Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya vali yardımcıları, İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Milli Eğitim Müdürü Şeyhmus Sümer, Gençlik Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü İbrahim Özcoşar, başsavcı Aydın Turhan, İl Müftüsü İsmail Çiçek ile ilgili yetkililer katıldı.

Vali Demirtaş'a pandemi sürecinde şimdiye kadar il genelinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verildi. Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması ve yapılan çeşitli değerlendirmelerin ardından sona erdi.