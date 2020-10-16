Vali Demirtaş kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi

Kentsel Dönüşüm Projesi çevresinde yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere Yeşilli İlçesini ziyaret eden Vali Demirtaş'ı Kaymakamı Emre Öztürk, Belediye Başkanı Hayrettin Demir ve kamu kurum ve kuruluş temsilcileri karşıladı. Vali Demirtaş, karşılamanın ardından beraberindeki Büyükşehir Belediyesi Fen Dairesi Başkanı Cebrail Aslan ile Gül ve Tepebaşı mahallerinde 6.6 hektar alanda 600 konut 200 dükkan ve 2 bin 500 kişilik caminin inşa edilmesine yönelik yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalarının yürütüldüğü alanı gezerek incelemelerde bulunan Vali Demirtaş, Kaymakam Emre Öztürk ve Belediye Başkanı Hayrettin Demir'den çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aldıktan sonra proje kapsamında yeniden inşa edilen 2 bin 500 kişilik Cami Projesinde incelemelerde bulundu.

Vatandaş memnuniyeti gözetilerek yerinde dönüşüm yapılması hedeflenen projede uzlaşma görüşmelerinde taşınmaza karşılık talep eden hak sahiplerine konut veya dükkan seçeneği sunulurken uzlaşmanın sağlanmadığı durumlarda ise rızai kamulaştırma yolu izleniyor.